Czas na kolejny dzień treningów z trenerką gwiazd - Gosią Gałkowską! Specjalnie dla Was ułożyła serię ćwiczeń, które sprzyjają spalaniu zbędnego tłuszczu. Ćwiczenia nie zajmują zbyt wiele czasu, a mogą okazać się naprawdę efektowne, jeżeli tylko będziecie konsekwentni.

Do dzisiejszych ćwiczeń będziecie potrzebować: skakanki oraz obciążników do ćwiczeń. Jeżeli nie posiadacie, może to być również zwykła butelka z wodą. Gosia Gałkowska zapowiada, że będzie intensywnie, ale warto podjąć to wyzwanie!

Trenerka gwiazd Gosia Gałkowska przestawia ćwiczenia na spalanie.