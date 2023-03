Gerard Pique rzucił Shakirę dla młodszej. Teraz grzmi: "Nie zamierzam wydawać pieniędzy"

Od czasu rozstania to Shakira mocno wbijała kolejne szpile Gerardowi Pique. Teraz sportowiec przerwał milczenie. Wbił szpilę piosenkarce?! Nawiązał też do ich dzieci.

Od wielu długich miesięcy nie milkną echa na temat rozstania Gerarda Pique i Shakiry oraz nowego związku sportowca z młodszą o trzynaście lat partnerką - Clarą Chią Marti. I choć piłkarz długo starał się nie komentować zmian, jakie niedawno zaszły w jego życiu, tym razem przerwał milczenie. Nawiązał też do swoich dzieci.

Gerard Pique wbija szpilę Shakirze? Nawiązał do ich dzieci

Gdy po 13 latach związku Gerard Pique i Shakira potwierdzili rozstanie, hiszpańskie i zagraniczne media nie pozostawiały na sportowcu suchej nitki. Szczególnie, gdy na jaw wyszła jego zażyłość z piękną blondynką. Z czasem okazało, że kobietą, która skradła serce byłego zawodnika FC Barcelony jest 23-letnia Clara Chia Marti. Ta wiadomość sprawiła, że w sieci zawrzało, oliwy do ognia dolewała tylko była ukochana piłkarza. Shakira nie tylko nagrała utwór uderzający w niewiernego byłego partnera i jego kochankę, ale też nieustannie nie odpuszcza zakochanym, wbijając im kolejne szpile.

Medialna nagonka i hejterskie komentarze fanów kolumbijskiej artystki doprowadziły nawet do tego, że nowa partnerka Gerarda Pique trafiła do specjalistycznej kliniki, gdzie musiała być leczona po napadach paniki. I choć piłkarz długo nie komentował sprawy, teraz wyznaje, że pomimo całego medialnego szumu, jest szczęśliwy ze zmian, jakie wprowadził do swojego życia.

GEN/G3 Online/East News

W najnowszym wywiadzie z "El Paris" Gerard Pique mówi wprost, że nowy związek z Clarą Chią Marti go uskrzydla. Co więcej, właśnie u boku 23-letniej blond piękności w końcu robi to, na co ma ochotę.

- Jestem bardzo szczęśliwy. W moim życiu zaszły zmiany i udało mi się zachować szczęście — powiedział Gerard Pique w rozmowie z "El Paris".

Instagram @3gerardpique

Co więcej, po tym jak Gerard Pique zareagował na kolejny diss Shakiry podkreśla, że nie zamierza przejmować się kąśliwymi opiniami innych. Zamiast tego, skupia się na dzieciach oraz nowej ukochanej.

- W dniu, w którym umrę, spojrzę wstecz i mam nadzieję, że zawsze robiłem to, co chciałem. Chce być wierny sobie. Nie zamierzam wydawać pieniędzy na poprawianie swojego wizerunku - podkreślił.

JOSEP LAGO/AFP/East News

W najnowszej rozmowie z "El Paris" Gerard Pique podkreślił również, że nie zamierza brać udziału w medialnych przepychankach z Shakirą oraz reagować na jej kolejne uszczypliwości. Zamiast tego skupi się z na "pracy ojca". Myślicie, że to koniec publicznego prania brudów?

PAU BARRENA/AFP/East News

Rex Features/East News