Rozstanie Gerarda Pique i Shakiry odbiło się głośnym echem w mediach. Sporą rolę odegrał w tym skandalu Jordi Martin — najprawdopodobniej pierwszy fotoreporter, który ujawnił niewierność piłkarza. Nic dziwnego, że legenda FC Barcelony nie pała sympatią do dziennikarza. Jednak nie wszyscy wiedzą, że emerytowany sportowiec w marcu miał usiłować przejechać paparazzi. Miał też wykonać kilka szokujących telefonów do Marina. W czerwcu Pique i jego 24-letnia partnerka pojawili się przed sądem.

Gerard Pique sądzi się z fotoreporterem, który ujawnił jego zdrady

Niedawno w mediach pojawiły się doniesienia, według których Shakira utrudnia Gerardi Pique kontakty z synami. Jeśli piosenkarka rzeczywiście chce ograniczyć prawa rodzicielskie byłego partnera, być może niedługo będzie miała bardzo silny argument, ponieważ sportowiec właśnie stanął przed sądem. Wszystko przez konflikt z fotoreporterem, który opublikował jego zdjęcia z kochanką.

Do incydentu miało dojść w marcu, gdy Gerard Pique i Clara Chia Martin przyjechali do domu rodziców. Wówczas Jordi Martin miał zapytać legendy FC Barcelony o diss Shakiry. Wtedy jednak były partner piosenkarki miał go po prostu zignorować. Natomiast z relacji fotoreportera wynika, że wracając z wizyty, Pique miał go omal nie przejechać.

Dzisiaj przeżyłem nieprzyjemny epizod z Gerardem Pique i Clarą Chią, byłem bliski przejechania — tłumaczył.

Nieco później minęliśmy się na drodze i oboje śmiali się ze mnie, obrażali mnie i robili obsceniczne znaki — powiedział dziennikarz na łamach "El Gordo y La Flaca".

To jeszcze nie wszystko. Jak twierdzi Jordi Martin, Gerard Pique miał zdobyć jego numer telefonu i wielokrotnie dzwonić z pogróżkami śmierci. Fotoreporter postanowił, że nie może tak zostawić tej sprawy. Niedawno rozpoczęła się rozprawa sądowa.

Pique zdobył nawet mój numer telefonu i zadzwonił do mnie, mówiąc, że umrę. Tak przy okazji, to nie pierwszy raz — stwierdził Martin.

Były partner Shakiry i jego nowa ukochana ostatnio pojawili się razem przed sądem. Początkowo gwiazdor i 24-latka mieli poważne miny, jednak później na ich twarzach pojawił się uśmiech. Myślicie, że Pique może przegrać batalię sądową?

