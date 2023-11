Dokument Tomasza Sekielskiego pt. "Tylko nie mów nikomu" zobaczyło już ponad 21 mln osób. Film wstrząsnął kościołem katolickim. Nie wszyscy wiedzą jednak, że swoją karierę dziennikarską Tomasz Sekielski rozpoczynał w... katolickim radiu VOX w Bydgoszczy. Dopiero stamtąd trafił do Warszawy, najpierw do radia Wawa, a później do TVN, gdzie Tomasz Lis razem z Grzegorzem Miecugowem tworzyli ekipę "Faktów".

Wyróżniał się. W „Faktach” wszyscy byli wtedy zaangażowani, ale widać było, że to on traktuje swoją pracę najbardziej serio. Umiał słuchać, był uważny, szanował rozmówców. Miał ten błysk w oku – mówi "Fleszowi" dziennikarka, która robiła wywiad z Sekielskim dwadzieścia lat temu.

Początki kariery Tomasza Sekielskiego

Atmosferę, jaka panowała w redakcji, Sekielski opisał później w świetnym kryminale "Sejf". Film o pedofilii wśród księży to niejedyny jego sukces. Tomasz wraz z Andrzejem Mrozowskim w 2006 roku przeprowadzili dziennikarskie śledztwo i ujawnili rozmowy polityków PiS na tzw. "taśmach Renaty Beger".

W pracy dziennikarza liczy się intuicja i „ciąg na newsa”, ale też szczęście. Tomek to szczęście ma – ocenia dziennikarz śledczy Piotr Krysiak, autor książki "Dziewczyny z Dubaju".

Sekielski już pracuje nad drugą częścią filmu. Bez wątpienia znowu każdy będzie chciał go obejrzeć. Więcej o karierze Tomasza Sekielskiego przeczytacie w nowym wydaniu "Flesza".

Tomasz Sekielski planuje kolejny film

