Dwa tygodnie temu Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra wzięli ślub. Aktorzy z serialu "Na dobre i na złe" sami potwierdzili tę wspaniałą wiadomość na Instagramie. I od razu pojechali w podróż poślubną! Gdzie? Emilia i Redbad wybrali się do Chin! Jest to prawdziwy miesiąc miodowy, bo młodzi pojechali do Chin na cały miesiąc! Para młoda odcięła się od wszystkich spraw i mają czas tylko dla siebie! A my nadal jesteśmy pod wrażeniem przepięknej sukni ślubnej Emilii, która zaprojektowała Viola Piekut.

Słów kilka o projekcie sukni, na który od samego początku ogromny wpływ miała sama Emilia. Założenie było proste: ten dzień miał być zgodny z polską tradycją! Koronki sprowadzane z Francji czy Hiszpanii ustąpiły miejsca polskim tkaninom i dodatkom! Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania, suknia okazała się spełnieniem marzeń, a dla nas dodatkowo powodem do wielkiej dumy! Dla spostrzegawczych i lubiących detale... projekt zakładał też wprowadzenie elementu subtelnej biżuterii, którą okazał się delikatny, złoty łańcuszek umiejscowiony na dekolcie odsłaniającym plecy - napisała Piekut na swoim Facebooku, podsumowując pracę nad suknią.

Popatrzcie na nią jeszcze raz!

Emilia przyjęła nazwisko męża, a on jej!

Emilia Komarnicka świetnie zaprezentowała się w sukni Violi Piekut.