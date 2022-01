Gala Mistrzów Sportu 2022: Justyna Steczkowska z synem i jego piękną partnerką! 

Tuż przed rozpoczęciem się odcinków live programu " The Voice of Poland " wszyscy trenerzy pojawili się w studiu TVP. Justyna Steczkowska postanowiła wziąć ze sobą syna, Leona Myszkowskiego . Przypomnijmy: Syn Steczkowskiej wyrasta na przystojniaka. Justyna zabrała go do telewizji Kilka tygodni wcześniej syn artystki wziął udział w pokazie mody popularnej marki sportowej. Okazuje się, że Leon doskonale sobie poradził na wybiegu, dlatego też chce próbować swoich sił dalej i często bierze udział w castingach . Jak mówi "Party" przyjaciel Steczkowskiej, Jarosław Szado, artystka nie ma nic na przeciwko karierze syna w modelingu, nie może jednak zaniedbać szkoły : Jeżeli praca nie będzie kolidowała z nauką, Justyna nie będzie się sprzeciwiać . - mówi stylista Czy to więc początek wielkiej kariery Leona? Zobacz: Znamy pierwsze szczegóły wielkiego sylwestra TVP. Pojawi się wiele gwiazd Justyna Steczkowska w trzech kreacjach w The Voice: