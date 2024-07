Na premierę tego filmu oczekiwały miliony fanów na całym świecie. "50 twarzy Greya" weszło właśnie do kin. Obraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów na całym świecie. Efekty uboczne popularności ekranizacji powieści widać po wzroście sprzedaży erotycznych zabawek. Przypomnijmy: Przez "50 twarzy Greya" wzrosła sprzedaż zabawek erotycznych. Ma to swoje minusy

To jednak nie wszystko. Na popularności filmu chcą skorzystać również oszuści. W sieci pojawiło się mnóstwo linków do filmu z lektorem i polskimi napisami. Oczywiście są one wszystkie fałszywe, zachęcają jednak do wysyłania płatnych esemesów, aby uzyskać rzekomy dostęp. Tymczasem - można go obejrzeć tylko w kinie. Warto więc uważać na wszelkie zachęcające linki, gdyż można stracić nie tylko czas, ale i pieniądze.

Oglądaliście już 50 twarzy Greya?

