Filip Chajzer w ogniu krytyku, po tym jak... obrzucił owsianką samochód prawicowej stacji TV Republika! Incydent na ulicach Warszawy był rzeczywiście nietypowy... Dziennikarz obrzucił owsianką oznakowany samochód innego dziennikarza. Pracownik TV Republika zarejestrował całe zdarzenie i wrzucił filmik do sieci.

Do zdarzenia doszło, kiedy dziennikarze prawicowej stacji kręcili swój materiał. Filip Chajzer w tym czasie podobno miał wybrudzić samochód kolegów z branży. Tak to wyglądało - zobaczcie jak Filip Chajzer obrzucił wóz TV Republika owsianką:

Jak komentuje to sam dziennikarz TVN? Do burzy po opublikowaniu filmiku odniósł się na swoim profilu na Facebooku. Jak zawsze w jego wypowiedzi nie zabrakło humoru i ironii:

Zazwyczaj rzuca się mięsem, ale trzeba iść z duchem czasu i tak oto zostałem owsiankowym terrorystą! Dieta, a tym bardziej owsiany szajs z trocin i zmielonej meblościanki, nie nastraja pozytywnie do życia, a to świństwo miało spaść nie w tym miejscu. Bardzo przepraszam moich sympatycznych kolegów z TV Republika, że mój akt owsiankowego gniewu trafił w wasz bagażnik. Szkody pokryję. Na policję celem złożenia zeznań w sprawie owsianego ataku się zgłoszę. Przyjmę też przepisy na coś, czym nie trzeba będzie ciskać po chodniku. Tak to jest jak facet się wnerwi po 3 tygodniach bez kotleta. Miłego wieczoru