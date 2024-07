Władze Madame Tussaud szybko zareagowały na rozwód Angeliny Jolie i Brada Pitta! We wtorek wszystkie media obiegła informacja, że jedna z najsłynniejszych par na świecie rozstaje się. Aktorka złożyła pozew o rozwód, a jako powód rozstania podała brak porozumienia co do sposobu wychowywania dzieci. Informacja ta zszokowała wszystkich fanów pary. Karolina Korwin Piotrowska przyznała, że to koniec pewnej ery, a nam trudno się z tym nie zgodzić.

Rozwód Angeliny Jolie i Brada Pitta to jedno z najgorętszych wydarzeń ostatnich dni, dlatego władze legendarnego muzeum Madame Tussaud postanowiły symbolicznie ogłosić koniec tego gorącego związku. Do tej pory zwiedzający mogli zobaczyć tam złączone figury woskowe Angeliny Jolie i Brada Pitta. Teraz niestety już tak nie będzie. Podobnie jak w życiu, tak i w muzeum pracownicy rozdzielili figury amerykańskiej.

Na YouTubie możemy zobaczyć też wideo z tego procesu! Sprawdźcie koniecznie, jak to wyglądało.

Figury woskowe Angeliny Jolie i Brada Pitta rozdzielone

Angelina Jolie i Brad Pitt rozwodzą się

