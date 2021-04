Fani wspierają Maję Hyży po wstrząsającym wpisie: "W szoku jestem!"

Maja Hyży zamieściła w sieci wstrząsający wpis, w którym oskarża jedną z jej byłych bliskich osób o nękanie i prześladowanie. Gwiazda "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w poście nie zdradziła o kogo mowa, ale fani są oczywiście pewni (tak też wynika z treści wpisu), że chodzi o jej byłego męża, Grzegorza Hyżego, z którym rozwiodła się już kilka lat temu (w atmosferze sporego skandalu). Fani wspierają piosenkarkę!

Maja Hyży lata temu nie raz zabierała głos w sprawie rozstania z Grzegorzem, od kilkunastu jednak miesięcy w tej kwestii nic się nie działo - artystka związała się z Konradem, urodziła córkę... Wydawało się, że jest bardzo szczęśliwa, jednak nikt nie wiedział o tym, z jak sporym dramatem walczy na co dzień:

Maja nie zostawia suchej nitki na byłym mężu:

Nie zabierzesz mi szczęścia mały człowieczku, nie skrzywdzisz mnie już nigdy, nie będziesz kontrolował mojego życia i nie będziesz mnie straszył policją czy sądami, żeby mnie uciszyć! W związku z tym, że dostaję już listy, w których czytam te wszystkie kłamliwe oszczerstwa, podłe zarzuty i zmanipulowane fakty, nie zgadzam się więcej na zamiatanie spraw pod dywan. Koniec Twojej brudnej gry. Jeśli myślisz, że Twoje białe rękawiczki są nadal czyste, to się grubo mylisz. Są brudne i śmierdzą. Mam dosyć screenów/dowodów mojego Instagrama, to jakim wózkiem jeździ moja córka, to z jaką marką współpracuje, to jaki dostałam catering, to gdzie byłam na wakacjach itd. Myślałam, że jak zablokowałeś mnie kilka lat temu wraz swoją partnerką na Instagramie, oznacza, że moje życie was nie interesuje?! Myliłam się. Jestem szpiegowana każdego dnia, obserwowana, bądź podglądana z fikcyjnego konta byś był na bieżąco! Dostaję fikcyjne zapytania na meila o współpracę, byś zrobił sobie screen/dowód i zajrzał w moją kieszeń! Obrzydliwe i podłe. Jeśli nadal będziesz mnie prześladował, śledził każdy mój krok, fabrykował meile do walki ze mną, wszystko zostanie upublicznione. Koniec tego! Zawsze robiłeś wszytko po cichu, zawsze zastraszałeś. Jesteś zwykłym tchórzem i zakłamanym pozorantem swojego pięknego życia! Zniknij z mojego życia wreszcie!