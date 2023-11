Historią Ewy Tylman żyła cała Polska! Dziewczyna zaginęła w listopadzie 2015 roku. Ewa Tylman wracała wraz ze swoim kolegą z imprezy firmowej. W pewnym momencie ślad się po niej urwał. Adam Z., oskarżony w tej sprawie twierdzi, że rozstali się, ponieważ jego koleżanka nie chciała, aby jej odprowadzał. W sprawę włączył się również Krzysztof Rutkowski. Jednak policja jest zdania, że celebryta zaszkodził sprawie przez swoje działania. Ostatecznie ciało dziewczyny wyłowiono z Warty kilka miesięcy później. Nadal nie ustalono, co tak naprawdę wydarzyło się tamtej feralnej nocy.

Tuż po odnalezieniu ciała Ewy Tylman doszło do ogromnego skandalu. Na jaw wyszło bowiem, że pracownicy zakładu pogrzebowego, gdzie przeprowadzano sekcję zwłok, dopuścili się karygodnego zachowania. Mężczyźni robili sobie... selfie z ciałem zmarłej!

Rodzina Ewy Tylman domaga się zadośćuczynienia ze strony firmy, której pracownicy zbeszcześcili pamięć o ich ukochanej córce oraz siostrze.

- Cały czas to wszystko przeżywam, a przecież ktoś musi za to odpowiedzieć. A ja nawet nie mam za co nagrobka córce postawić - żali się ojciec Ewy Tylman w rozmowie z "Super Expressem".