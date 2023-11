Ewa Mrozowska pochwaliła się pięknymi zdjęciami ze ślubu na swoim Instagramie. Uczestniczka programu "Gogglebox. Przed telewizorem" sześć lat temu powiedziała "tak" swojemu ukochanemu. Ewa do ślubu poszła w klasycznej białej sukni, ale na głowie oprócz welonu nie zabrakło małego diademu!

Zobaczcie, jak Ewa wyglądała w jednym z najważniejszych dni w jej życiu! Co myślicie o klasycznym modelu sukni ślubnej?

Ewa Mrozowska z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" niedługo po raz pierwszy zostanie mamą. Gwiazda już poznała płeć dziecka! Jednak celebrytka nie zdradziła jeszcze, czy urodzi córkę tak jak jej koleżanka z programu Sylwia Bomba... :( Ewa na swoim Instagramie napisała, że powie wszystkim w odpowiednim dla niej czasie.

27 lipca Ewa i jej mąż Piotr obchodzili szóstą rocznicę ślubu. Z tej okazji wizażystka pochwaliła się pięknymi zdjęciami z uroczystości w internecie.

Dziś nasza rocznica ślubu ????????6 lat temu powiedziałam "Tak" ????????‍♀️????❤️ Do tej pory się czasem zastanawiam czy to był dobry wybór ???????????? Piotrek mnie zabije za te słowa ????❤️ wrzucam wam pare zdjęć ze ślubu bo kiedyś prosiłyście ! ???? Aaaa pamiętajcie tyle lat temu była inna moda ,wiec proszę bądźcie łaskawe w ocenie ???? a swoją drogą nie wygląd był dla mnie najważniejszy ! w tym dniu byliśmy po prostu "My"! - napisała Ewa w sieci.