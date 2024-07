5 z 9

Nie czułam ciężaru samotnego wychowywania dzieci. Nawet gdybym miała ich czwórkę, niczego by to w moim życiu nie zmieniło. Natomiast uważam za egoizm dążenie do macierzyństwa za wszelką cenę, nawet wtedy, kiedy kobieta wie, że nie będzie z ojcem tego dziecka, bo on już ma żonę. Od początku skazuje to dziecko na stres wychowania w niepełnej rodzinie.