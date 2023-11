1 z 5

Ewa Minge razem z mężem zdecydowali, na co przeznaczą pieniądze zebrane podczas ich ślubu. Zaledwie kilka dni temu, 19 sierpnia 2017 roku, jedna z najpopularniejszych polskich projektantek powiedziała TAK swojemu partnerowi. Jurorka nowego programu "#Supermodelka Plus Size" pochwaliła się wówczas radosną informacją na swoim profilu na Facebooku. Ewa Minge pokazała jak wyglądała w dniu swojego ślubu i kto zagrał na przyjęciu weselnym. Teraz nowa gwiazda Polsatu w rozmowie z dziennikiem "Fakt" zdradziła, na co chce przeznaczyć pieniądze, które razem z mężem dostali od gości weselnych. Okazuje się, że Ewa Minge zdecydowała się na piękny gest! Jaki? Tego dowiecie się na następnej stronie!

