Edyta Górniak, Sylwia Grzeszczak, Kayah, Margaret, Cleo... - te gwiazdy zaśpiewają dziś podczas drugiego dnia Top of the Top Festival w Sopocie. Wydarzenie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 20.00. Jako pierwsza zaśpiewała Ewa Farna, która poderwała publiczność do tańca.

Dzisiaj uderzymy w porządne tango! - powiedział Filip Chajzer, który wraz z Agnieszką Woźniak-Starak rozpoczął festiwal.

Jak Ewa Farna poradziła sobie na scenie? Zobaczcie poniżej jaką piosenkę wykonała jako pierwszą!