Internet oszalał! Ciąża Anny Lewandowskiej to temat numer jeden w polskich mediach. Wiele osób ze świata gwiazd i polityki zdążyło już pogratulować jej i Robertowi dziecka. Do ich grona dołączyła Ewa Farna! Co napisała piosenkarka?

Ewa Farna komentuje ciążę Anny Lewandowksiej

Anna Lewandowska jest w 5. miesiącu ciąży. O tym radosnym fakcie poinformowali w Mikołajki sami zainteresowani. Ich sociale zalała fala komentarzy z gratulacjami! Głos zabrali również m.in. Andrzej Duda oraz Monika Olejnik. A co napisała Ewa Farna? Gratuluje Ani i Robertowi i podziwia ich, że tak długo utrzymali to w tajemnicy!:

To jest piekne! Nie chce sie wtracac, bo to tylko i wylacznie ich sprawa, wiec koncze komentarz na tym, ze jestem wielka fanka obu Lewandowskich i zycze im szczescia w ramach mozliwosci spokoju, bo to chyba dla mediow pokarm roku!???? niech nikt nie zakloca im tego pieknego czasu i podziwiam, ze przez 5miesiecy udalo im sie cieszyc sie z tego bez asystencji mediow. Gratulacje - pisze Ewa Farna.

