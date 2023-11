Ewa Chodakowska wypuściła na rynek własną linię przekąsek! Jak donosi "Flesz" trenerka pracowała nad tym projektem niemal półtora roku i zainwestowała w markę Be Raw okrągłą sumkę!

Ile Ewa Chodakowska zainwestowała w nowy biznes?

Ulubiona trenerka Polek połączyła siły z firmą Purella Food i wspólnie z nią stworzyła przekąski Be Raw.

Sama jestem fanką słodyczy, ale tylko tych bez cukru. Stworzenie wartościowych i pysznych produktów było moim marzeniem – powiedziała "Fleszowi" Ewa.

Linia Be Raw to cztery rodzaje batonów i trzy rodzaje kulek, w tym proteinowych, m.in. z dodatkiem surowego kakao, buraków, daktyli i nasion chia. Fitsłodycze będą kosztować 5-8 zł i już na początku listopada trafią do sprzedaży w popularnych sieciówkach. Co ciekawe, Ewa Chodakowska zainwestowała w spożywczy biznes ponad dwa miliony złotych! A to dopiero początek, bo w przyszłym roku zamierza wprowadzić kolejne innowacyjne produkty. Czy linia Be Raw okaże się finansowym strzałem w dziesiątkę, tak jak poprzednie przedsięwzięcia Ewy? Przypomnijmy, że trenerka ma na swoim koncie jeszcze inne, nie tylko biznesowe sukcesy! W plebiscycie "Party" wygrała w kategorii "Inspiracja Dekady!".

Ewa Chodakowska i jej mąż Lefteris Kavoukis ruszyli z nowym biznesem.

Trenerka zainwestowała w linię zdrowych słodyczy ponad dwa miliony złotych!