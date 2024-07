Ewa Chodakowska jest najpopularniejszą polską trenerką fitness, a jej treningi zaczęły przykuwać uwagę nawet zagranicznych fanek zdrowego trybu życia. Świadczy o tym nie tylko wzrastająca liczba osób, która pragną trenować z gwiazdą, ale i wszelkie rankingi. Niedawno instruktorka znalazła się na liście najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. Ponadto - aukcja z jej udziałem na WOŚP osiągnęła największą kwotę wśród innych licytacji. Przypomnijmy: 10 najdroższych aukcji WOŚP: Chodakowska, Rubik, Bachleda... Kto zebrał najwięcej?

Ewa jako nieliczna może pochwalić się naprawdę sporymi sukcesami. W studiu "Be Active" pojawia się coraz więcej gwiazd, które cenią Chodakowską za wiedzę i umiejętności. To z nią o zgrabną sylwetkę walczyły już m.in. Karolina Malinowska, Jessica Mercedes, Dawid Woliński i Edyta Pazura. Do tego zacnego grona dołączyła teraz siostra Piotra Woźniaka Staraka - Julia. Dziewczyna jest bardzo zadowolona z treningów, a obie gwiazd pochwaliły się pierwszym selfie na Facebooku.

