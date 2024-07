Anna Mucha ma już swojego faworyta na Eurowizję! Na Instagramie aktorka wyznała, że bardzo spodobała jej się piosenka, którą zaproponowała Margaret. "Cool Me Down" robi prawdziwą furorę w sieci, a fani wokalistki nie mają wątpliwości, że to właśnie ona powinna reprezentować Polskę w Sztokholmie. Anna Mucha bardzo kibicuje Margaret i ma nadzieję, że to właśnie ona wygra polskie preselekcje 5 marca. Też trzymacie za nią kciuki?

Eurowizja 2016: kto ma szansę jechać do Sztokholmu?

Poza Margaret szansę na wyjazd do Szwecji ma jeszcze ośmioro wykonawców. Chęć udziału w festiwalu wyraziła także Edyta Górniak, która wystartuje z piosenką "Grateful". Poza nią na scenie zaprezentuje się również Natalia Szroeder, Michał Szpak czy Ola Gintrowska, która może zostać zdyskwalifikowana, ale decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Dużo emocji wzbudził zespół disco polo - Piękni i Młodzi, który niestety nie zakwalifikował się dalej i nie dostał szansy na reprezentowanie naszego kraju w popularnym konkursie piosenki.

Zobacz: Eurowizja 2016: Mamy piosenkę i teledysk zespołu Piękni i Młodzi, którą zgłosili do konkursu Eurowizji. Będzie hit?​

Anna Mucha wspiera Margaret

Czy Margaret ma szansę jechać do Szwecji?