Żona Piotra Żyły zdecydowała się na rozbieraną sesję. To wzbudziło bardzo spore emocje. Najczęściej jednak przeważała opinia, że Żyła nie będzie traktowana poważnie jako porzucona żona!

Jest jedna celebrytka, która doskonale rozumie decyzję Justynę o rozbieranej sesji. Esmeralda Godlewska popiera Żyłę, chwali to, że stawia na siebie i na swoją kobiecość! Co napisała o żonie Piotra Żyły na swoim Instagramie?

Jeśli @justynazylarozebrała się dla sesji w Playboy to jest to jej sprawa. Sama przechodzilam przez piekło gdy dowiedziałam się o zdradzie parnera z ,ktorym mam dziecko, każda samotna mama wie ile trudności i przez jak głębokie morze rozpaczy upokorzenia walki samej ze sobą musimy przepłynąć by wreszcie postawić kotwice na lądzie o nazwie WŁASNE JA . Jej życie jej sprawa , irytujący staje się temat osób ,które wciąż z subtelna nagością maja problem , może wreszcie czas odkryć swoją sile ! sile Kobiecości! Bo jesteśmy jak tytan ! Nic nas nie złamie ! Justynka jestem z Tobą ???? #justynażyła #playboy#afera #playboypolska #kobietygórą.