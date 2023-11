Przyjaciółka Elisabeth Revol w rozmowie z TVN24 broniła Elisabeth Revol przed oskarżeniami, że to przez nią zginął Tomasz Mackiewicz.

To jest niesamowicie dramatyczne, ale trzeba pamiętać, że to nie przez nią. Gdy się wpinasz, oddajesz się górom. To ta nieprzyjemna cześć alpinizmu i niektórzy muszą z tym żyć- przyznała Masha Gordon. Ale jest coś, co chciałabym wyraźnie podkreślić. To nie przez nią zginął Tomek. Ją prawdopodobnie czeka amputacja. Właśnie dlatego, że była z Tomkiem, nie zapominajmy o tym. Bo komuś kto siedzi na kanapie, łatwo jest powiedzieć: ona go zostawiła. Nie, nie zostawiła go. Spędziła z nim 14 godzin. W temperaturze -40 stopni była z nim przez całą noc. Czuje się wtedy -60. Podała mu lekarstwa, sprowadziła go 900 metrów w dół.