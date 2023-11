Reklama

Edyta Pazura w 2018 roku po raz trzeci została mamą. Nie ukrywała, że w czasie też ciąży przytyła najwięcej i walczy z dodatkowymi kilogramami. Okazuje się, że żonie Cezarego Pazury już na początku 2019 roku udało się spełnić noworoczne postanowienie i osiągnąć wymarzoną wagę. Zobaczcie, ile waży Edyta Pazura!

Edyta Pazura pochwaliła się swoją wagą na Instagramie!

Celebrytka już kilka tygodni po narodzinach córeczki Rity pokazała, że jej figura wygląda doskonale, jednak nie ukrywała, że pracuje nad sylwetką i ma zamierzony cel. Jak tylko udało się go osiągnąć, Pazura pochwaliła się swoim sukcesem na Instagramie, pisząc...

Właśnie osiągnęłam swój cel na 2019 rok ???? Wychodzi na to, że kolejne 364 dni roku mam LUZ ????????????‍♀️????????‍♀️????????‍♀️ #2019#luz #postanowienieosiagniete

Zdradziła przy okazji sekret szczupłej figury, w końcu to pytanie najczęściej pojawiało się w komentarzach pod zdjęciem. Okazuje się, że jej sekret to zdrowe odżywianie, dobre geny i praca nad trójką dzieci. Wagę żony skomentował pod zdjęciem również Cezary Pazura i napisał:

Już jest SUPER! Dalej nie zrzucaj! Pls. Mąż☀️☀️☀️

Pod zdjęciem pojawiło się tysiące komentarzy, jednak nie wszystkie były pozytywne. Wiele osób krytykuje Edytę Pazurę za to, że promuje dążenie do jak najniższej wagi, co może się odbywać kosztem zdrowia.

Uważacie, że gwiazdy powinny zdradzać, ile ważą?

Edyta i Cezary Pazura