W ostatnich kilku tygodniach głośno w mediach było o żonie Cezarego Pazury, Edycie. Najpierw za sprawą skandalu z sekstaśmą jej męża, potem zaś pojawiły się plotki o fortunie, którą miała wydać na operacje plastyczne. Edyta ostro je skomentowała na swoim Facebooku. Przypomnijmy: Pazura zrobiła sobie operacje za 50 tysięcy? Mocna odpowiedź Edyty

Teraz znów wszystkie oczy będą zwrócone na nią. Wczoraj Edyta pojawiła się u boku męża na premierze filmu "Jack Strong". Na tę okazję wybrała dziewczęcą białą sukienkę, która mocno odsłaniała jej nogi i ramiona. Niestety, nie był to zbyt miły dla oka widok, bowiem Pazura bardzo mocno schudła - jej nogi wyglądają jak dwa patyki, a ramiona to praktycznie sama skóra i kości. Może to stres związany ze skandalami wokół męża tak się na niej odbił? Edyta zawsze należała do szczupłych kobiet, ale jej obecna waga zdaje się być naprawdę alarmująca.

Tak wygląda wychudzona Edyta Pazura: