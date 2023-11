Edyta Herbuś została sfotografowana na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni z obrączką na palcu. Media szybko ogłosiły, że aktorka wzięła ślub ze swoim partnerem. Piotr Bukowiecki wcześniej związany był z pogodynką, Dorotą Gardias. Mają 5-letnią córkę Hannę.

Para otrzymała mnóstwo życzeń i jak pisze Herbuś na Instagramie:

dociera do mnie wiele gratulacji z powodu mojego rzekomego ślubu . Nie mam w zwyczaju komentowania plotek, ale tym razem muszę zrobić wyjątek z szacunku do Was i tej energii, która do mnie spływa.