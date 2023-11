Fryderyki 2019 już się rozpoczęły! W tym roku nagrody muzyczne wyjątkowo nie są przyznawane w Warszawie, a w Katowicach. Tegoroczną galę prowadzi Magda Mołek, która na scenie przywitała już wiele polskich gwiazd! Jedną z nich była Edyta Górniak, która choć nie walczyła o nagrodę, to skradła część show! Co na scenie robiła gwiazda?

Edyta Górniak na Fryderykach 2019

Edyta Górniak w tym roku nie walczyła o Fryderyka. Gwiazda pojawiła się na wielkiej gali, aby swoim występem umilić publiczności wieczór. Przed piosenkarką na scenie wystąpiły m.in. Agnieszka Chylińska, Nosowska czy Kayah. Jak wypadła gwiazda? Według fanów nie mogło być lepiej!

Artystka wykonała utwór "When you come back to me". Piosenkę pierwszy raz mogliśmy usłyszeć na płycie Edyty w 1997 roku.

Gwiazda na scenie zaprezentowała się w krótkiej, pomarańczowej sukience z czarnym pasem. Uwagę (jak zawsze ;) ) przyciągały piękne i zgrabne nogi Edyty.

Oglądaliście występ Edyty?

Edyta Górniak wykonała "When you come back to me".

