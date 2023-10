Edyta Górniak w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła, dlaczego nie zawsze zgadzała się na udział w "The Voice of Poland"! Kilka dni temu ruszyły nagrania do jedenastej edycji muzycznego talent show. Jak już wiemy, tym razem uczestników programu będą oceniać: Urszula Dudziak, Michał Szpak, Tomson i Baron oraz właśnie Edyta Górniak. Artystka po krótkiej przerwie wróciła na fote jurora w "The Voice of Poland", a my postanowiliśmy zapytać ją, dlaczego robiła sobie przerwy i nie pojawiała się w kolejnych edycjach show. Co nam zdradziła?

Posłuchajcie, co powiedziała Edyta Górniak!

Edyta Górniak została jurorem w 11. edycji "The Voice of Poland".