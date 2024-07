Edyta Górniak właśnie wróciła ze Stanów Zjednoczonych i od razu trafiła do szpitala. Ta podróż z pewnością zapadnie na długo w pamięć artystce i raczej to nie będą najmilsze wspomnienia.

Dlaczego Edyta Górniak trafiła do szpitala?

Niedawno wokalistka poleciała do Nowego Jorku, aby nagrywać wokale na nową płytę. Ten wyjazd miał być bardzo inspirujący i pełen twórczej pracy. Niestety zaledwie pięć dni po wylocie z Polski Górniak musiała wrócić do Warszawy. Co się stało?

Edyta zachorowała w Stanach na grypę, a antybiotyk, który dostała wywołał silną reakcję alergiczną. Jak na razie trwają specjalistyczne badania, a jutro zostanie wydania opinia lekarska na temat jej stanu zdrowia - zdradza znajomy gwiazdy.

Edycie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

