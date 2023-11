Trzeciego dnia festiwalu w Opolu Edyta Górniak spoliczkowała Donatana! Producent podszedł do wokalistki, gdy ta pozowała na ściance. Stanął obok, uśmiechał się, obejmował Edytę, a nagle... Jego ręka znalazła się na jej pośladku! Piosenkarka nie pozwoliła sobie na takie traktowanie. Od razu zareagowała, a wszystko nagrały kamery.

Edyta Górniak ani Donatan nie skomentowali jeszcze zajścia, ale głos w sprawie zabrała Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka gratuluje Edycie postawy, a jej wpis to apel do wszystkich kobiet!

Edyta Górniak daje w Opolu w pysk jednemu panu, któremu rączka się zsunęła zbyt blisko jej pupy. Ten pan to Donatan. Podobno gwiazdor. Video jest do obejrzenia na YouTube. Brawo Edyta, dajesz super przykład! Niech inne dziewczyny, kobiety wezmą z Ciebie przykład. Niech walczą. Niech nie pozwalają sobą pomiatać, niech nie dają się uprzedmiotawiać. Jeszcze raz mega propsy! Większość kobiet/dziewczyn pewnie by to zignorowała, choćby ze strachu, żeby nie usłyszeć „coś ty taka sztywna?”, trzeba do tego odwagi, by to zrobić, by się nie dać. Trzeba z tym walczyć. Z chamówą, seksizmem, poniżaniem, wstydem i obłapianiem bez zgody zainteresowanej.