Edyta Górniak do tej pory dzieliła swój czas między Polską a Stanami Zjednoczonymi. W USA piosenkarka zdążyła nawiązać sporo bliskich relacji. Edyta Górniak zaprzyjaźniła się między innymi z Joanną Krupą. Oprócz tego zaczęła świetnie dogadywać się z Marcinem Gortatem. Koszykarz kilka tygodni temu zorganizował ósmą już edycję imprezy "Polish Heritage Day". Do Stanów na jego zaproszenie przybyło sporo polskich gwiazd, na czele z Edytą Górniak. Impreza przeniosła się później do domu Marcina Gortata. Edyta Górniak uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, co działo się w jego posiadłości. Zobaczcie nasze wideo i przekonajcie się sami!

Edyta Górniak bardzo polubiła Marcina Gortata

