Gdyby żyła, 10 czerwca Anna Jantar obchodziłaby swoje 65. urodziny. Niedawno miała premierę biografia zmarłej wokalistki. W książce Marcina Wilka znajdują się rozmowy z mamą Anny Jantar – Haliną Szmeterling – i córką Natalią Kukulską oraz listy artystki i jej męża, Jarosława Kukulskiego.

Natalia w studiu Dzień dobry TVN zapowiedziała, że biografia jej mamy jest pozbawiona lukru. A czytelnicy znajdą w niej odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście małżeństwo jej rodziców było zagrożone, bo w życiu Anny Jantar tuż przed śmiercią pojawiła się nowa miłość.

Dywagacje mediów denerwują mnie, bo przekraczają taką granicę przyzwoitości wkraczania w prywatność. Historia mojej mamy i taty obrosła w wiele legend. A jak było? Trzeba przeczytać książkę.

Jest list twojego ojca, który publikujesz. To list walczący o miłość, niezwykły. Dramatyczny – zagaiła Dorota Wellman

Zależało mi, żeby pokazać to świadectwo miłości. (…) Do końca mój tata walczył o tę miłość, walczył pięknymi słowami, dlatego pomyślałam, że ten list jest ważnym sygnałem i jedynym, co ja mogę dać, bo oni już głosu niestety nie mają – powiedziała Kukulska.