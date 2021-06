Doda wydała właśnie utwór oraz teledysk promujący film "Dziewczyny z Dubaju", którego premiera już na jesień 2021! Kontrowersyjny film o seksaferze w Dubaju będzie jej debiutem producenckim i nic dziwnego, że nie może się już doczekać. Właśnie światło dzienne ujrzał teledysk promujący film. Utwór "Don't wanna hide" wraz z teledyskiem i zawiera gorące fragmenty z filmu! Musicie to zobaczyć.

Zobacz także: Kto powinien bać się filmu Dody "Dziewczyny z Dubaju"? "Prostytutki-celebrytki stają się przykładem dla młodych ludzi. Film jest na faktach!"

"Dziewczyny z Dubaju": Pierwsze mocne fragmenty z filmu w teledysku Dody "Don't wanna hide"

Zimą 2020 roku Doda ogłosiła przerwę w karierze muzycznej. Cały czas poświęciła wówczas na pracę nad "Dziewczynami z Dubaju". Film jest już skończony i czeka na swoją premierę. Jednocześnie Doda ogłosiła koniec przerwy muzycznej i wróciła na scenę z nową propozycją. Nowa piosenka "Don't wanna hide" promuje "Dziewczyny z Dubaju" a przy okazji jej debiut producencki.

Głośna produkcja Dody i Marii Sadowskiej „Dziewczyny z Dubaju” zdecydowanie jest jedną z najgorętszych premier nadchodzącej jesieni. Jednocześnie w życiu prywatnym Dody sporo się zmieniło. Doda ogłosiła rozwód z Emilem Stępniem, jednak w kwestiach zawodowych (w tym pracy nad "Dziewczynami z Dubaju") wciąż są współpracownikami.

"Don't wanna hide" trafi na szczyty list przebojów? Piosenka oraz teledysk miały właśnie swoją premierę w sieci.

Nie brakuje również pierwszych fragmentów z "Dziewczyn z Dubaju"! Seks, agresja, bezwzględność... Zapowiada się naprawdę mocny obraz, chociaż jak podkreślała Maria Sadowska w wywiadzie dla "Wprost" sam film pokaże różne perspektywy bohaterek:

Chcę uniknąć oceniającego spojrzenia. Nie chce patrzeć na nie z góry. Próbuje zrozumieć ich motywacje (...) Wszystkie dziewczyny wiedziały, na co się piszą. Wiele z nich traktowało tę możliwość jako pewien rodzaj wyzwolenia. To nie były tylko prostytutki, ale też znane modelki, piosenkarki, hostessy, stewardessy.

YouTube TheDodaTV

O czym jest piosenka Dody "Don't wanna hide"?

Utwór opowiada o życiu w kłamstwie, o relacji, która jest zbudowana na sztucznej nadziei, o chęci wyrwania się z tej iluzji, w której sieć można wpaść zupełnie nieświadomie. To także piosenka o nieukrywaniu swoich potrzeb i marzeń o szczerej miłości. O odwadze, by wyrzucić z siebie prawdę i uwolnić się od gry pozorów, bez względu na cenę, którą przyjdzie nam zapłacić. Bo najgorsza prawda jest lepsza od najpiękniejszego kłamstwa. A o prawdziwą miłość zawsze warto walczyć - mówi Doda

Doda napisała utwór wspólnie z Patrykiem Kumórem, Dominikiem Buczkowskim-Wojtaszkiem i Lanberry.

"Dziewczyny z Dubaju" - o czym jest film?

"Dziewczyny z Dubaju" to ekranizacja głośnej seksafery i wysyłania atrakcyjnych kobiet do krajów arabskich, gdzie miały być dziewczynami do towarzystwa dla bogatych szejków. Uczestniczyć w procederze miały znane postacie ze świata show-biznesu, sportu czy polityki. Doda nie ukrywa, że będzie można rozpoznać bohaterów i że film może wstrząsnąć polskim show-biznesem. Dlaczego podjęła się kontrowersyjnej ekranizacji:

Bo coraz częściej prostytutki-celebrytki stają się przykładem dla młodych ludzi. Zdecydowałam się zrobić ten film nie po to, by dać komuś nauczkę, kogoś upokorzyć czy zniszczyć mu życie. Robię to po to, żeby czyjeś życie uratować. A konkretnie nastolatek, które go obejrzą. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że prostytucja dzięki mediom społecznościowym urosła teraz w niesłychaną siłę - powiedziała w wywiadzie dla Party.pl

Doda, fot. Mateusz Motyczyński

Zdjęcia do "Dziewczyn z Dubaju" zakończyły się we wrześniu 2020 roku. Plan zdjęciowy znajdował się w Polsce, w Cannes, Nicei, Courchevel i Dubaju. W obsadzie zobaczymy: Paulinę Gałązkę, Katarzynę Figurę, Katarzynę Sawczuk, Beatę Ścibakównę-Englert, Jana Englerta, Annę Karczmarczyk, Józefa Pawłowskiego i Olgę Kalicką. Nie zabraknie także zagranicznej obsady. W filmie wystąpią włoscy aktorzy: Giulio Berruti, Andrea Preti oraz Luca Molinar.

Zobacz także: "Dziewczyny z Dubaju": Doda poszła na całość i zatrudniła przystojniaków zza granicy! Kim są i czy zawładną sercami Polek?

Doda, fot. Mateusz Motyczyński

W nowej piosence Dody "Don't wanna hide" nie brakuje nagości. Sceny z Dodą w roli głównej w pewnym momencie przeplatane są z fragmentami filmu "Dziewczyny z Dubaju". Nie brakuje scen seksu i agresji. Jesteście na to gotowi?

Doda - "Don't wanna hide" - tekst piosenki

Look what I have become Itʼs like Iʼm dreaming

But it feels so numb

Sometimes a lie becomes the truth just pretend and keep it cool But you always see me through

I guess I knew this day would come Iʼm not the girl you want me to be, no! The more I climb, the more I fall

my heart is up against the wall

I canʼt run no more

Chorus:

I lost my mind somewhere on the way (I canʼt even)

I cannot even recognize myself

You donʼt know what itʼs like to live in a lie Tonight donʼt wanna hide

Let me try to love you one last time

I just wanna try

Let me love you now Tonight donʼt wanna hide Let me love you

Let me love you now I just wanna try

Let me love you

Verse 2:

maybe thatʼs the price I pay

I know Iʼll end up losing you again Itʼs getting harder everyday

I just pretend and play that game Drowning deeper in despair

I guess I knew this day would come

Our time is up, I think weʼve said enough The more I climb, the more I fall

my heart is up against the wall

I canʼt run no more

Chorus:

I lost my mind somewhere on the way (I canʼt even)

I cannot even recognize myself

You donʼt know what itʼs like to live in a lie Tonight donʼt wanna hide

Let me try to love you one last time

I just wanna try

Let me love you now Tonight donʼt wanna hide Let me love you

Let me love you now I just wanna try

Let me love you

Do „Don’t Wanna Hide” powstał także polski tekst.