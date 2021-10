Doda i Maria Sadowska odcinają się od filmu "Dziewczyny z Dubaju"? Gwiazdy, w mocnych nagraniach na Instagramie, poinformowały, że nie mogę dokończyć pracy nad ostatecznym montażem "Dziewczyn z Dubaju" - firma, na polecenie producenta, Emila Stępnia, uniemożliwiła piosenkarce, a jednocześnie producentce kreatywnej, i reżyserce, dokonać ustalonych wcześniej zmian. Obie są załamane i mówią wprost, że nie biorą odpowiedzialności za film.

Doda i Maria Sadowska spotkały się dziś, by dokonać ostatecznych zmian w zapowiadanych na listopad "Dziewczynach z Dubaju". Chodziło o montaż - film, według dystrybutora oraz osób, które brały dział w pokazach specjalnych, jest po prostu za długi. Kiedy piosenkarka i reżyserka pojawiły się pod studiem, gdzie spędziły ostatnie miesiące nad montażem, nie zostały wpuszczone do środka:

Doda: Emil napisał oficjalne maile, że nie mamy prawa dotykać filmu, któremu poświęciłyśmy ostatnie dwa lata. I nikt nie rozumie, dlaczego tak się zachowuje. Bo i dystrybutor i wszyscy, którzy byli na pokazach prywatnych, bo to one były, żebyśmy wiedzieli, co poprawić, wszyscy mówią, że film jest za długi. Czujemy się wykorzystane, kopnięte w tyłek. Tak naprawdę Emil jest jednym królem i władcą tego filmu i odciął nas od tego, co robiłyśmy.

Doda jest załamana i wstrząśnięta całą sytuacją.

Doda i Maria relacjonowały sytuację przed firmą, do której nie mogły wejść. Obie były zszokowane i zdezorientowane:

Doda, po powrocie do domu, opowiedziała o całej sytuacji:

To jest jakiś koszmar, wszystko się sprawdza, przed czym mnie ostrzegano, nigdy nie chciałam w to wierzyć. Ale najwyższa pora, żeby pewne fakty ujrzały światło dzienne. To nie może być tak, żebym ja z reżyserką musiała się bić czy prosić o to, co nam się należy, o to co jest naturalne i dla dobra filmu najlepsze. Czuję się wykorzystana, oszukana, wzięta do spółki do filmu tylko po to, by być twarzą tego, rozpromować, potem zbierać wszystkie cięgi, medialne liczne, pretensje, prawne i finansowe konsekwencje, a potem okazuje się, że nie mam żadnych praw, żadnego wpływu, wyrzuca się mnie jak śmiecia... Zamyka mi się drzwi przed nosem, do montażowni, w której siedziałam cały rok. I to ludzie, z którymi pracowałam przez cały rok. I reżyserce. Jak im nie jest wstyd?