Gala Grammy 2025, choć pełna zaskoczeń i emocji pod kątem przyznanych nagród, stanęła nieco w cieniu skandalu z udziałem rapera Kanye'go Westa i jego żony, Bianki Censori. Nie da się ukryć, że te dwa nazwiska były odmieniane w mediach przez niemal wszystkie przypadki, a kontrowersyjne zdjęcia z imprezy stały się viralem w zaledwie kilka godzin. Spekulowano o powodach tego, że Bianka Censori zapozowała na ściance kompletnie naga, jak również o tym, czy para dobrowolnie opuściła imprezę, czy też została z niej wyrzucona. Tymczasem Kanye West zabrał głos po incydencie na gali Grammy i ... jest z siebie zadowolony!

Tak Kanye West skomentował skandal z Bianką Censori na Grammy 2025. Nie kryje radości

Chyba nikt nie spodziewał się, że gala rozdania nagród Grammy przebiegnie w cieniu skandalu wywołanego przez Kanye'go Westa i jego żonę Biankę Censori, która zapozowała fotoreporterom zupełnie naga. Oczy całego świata były zwrócone właśnie na nich, a w sieci dosłownie zawrzało. Fani zastanawiali się, jakie były przyczyny skandalu, którego konsekwencje West zaczął odczuwać niemal natychmiast - jedna z firm zawiesiła wielomilionowy kontrakt z raperem. Na tym jednak nie koniec.

Teraz na Instagramie Kanye West postanowił skomentować sytuację. We wpisie raper pochwalił się, że nazwisko jego żony było wyszukiwane częściej niż nazwiska zwycięzców Grammy. Udostępnił wykres pokazujący zainteresowanie jej stylizacją, podkreślając, że fraza „bianca censori grammys” zanotowała ponad pięć milionów wyszukiwań jednego dnia.

Fani byli podzieleni wobec internetowego "sukcesu" Westa, co wyrażali w komentarzach. Internet dosłownie zapłonął!

Stary, masz córki

Używasz ciała swojej żony, żeby poczuć się ważnym? To smutne

Teraz potrzebujemy Ciebie w tym samym stroju

Spekulacje wokół nagiej Bianki Censori na gali Grammy 2025. Teorii nie brakuje

Podczas gdy większość gwiazd na czerwonym dywanie stawia na elegancję, Bianca Censori zdecydowała się na odważny ruch. Jej przezroczysta suknia, eksponująca niemal całe ciało, natychmiast stała się tematem numer jeden w mediach społecznościowych. Fani i krytycy zastanawiają się, czy była to spontaniczna decyzja, czy też część większego planu.

Niektórzy użytkownicy zauważyli również, że stylizacja Bianki przypominała estetykę marki Yeezy, co mogłoby wskazywać na zamierzony ruch marketingowy. To nie pierwszy raz, gdy Kanye wykorzystuje publiczne wydarzenia do wzbudzenia szumu wokół swojej twórczości. W mediach społecznościowych nie brakuje też teorii sugerujących, że odważny "performance" Bianki Censori miał być częścią promocji albumu muzycznego Westa.

Inna sporna kwestia dotyczy tego, czy Kanye i Bianca faktycznie zostali wyproszeni z imprezy, czy jednak sami dobrowolnie opuścili galę. Wiadomo też, co przypuszczalnie powiedział raper do swojej żony, zanim ta ostentacyjnie wyeksponowała ciało:

Zdejmij teraz płaszcz i pokaż wszystko. Zrób scenę, to będzie miało ogromny sens. Rzuć go za siebie i odwróć się w moją stronę - miał powiedzieć Kanye do żony.

Konsekwencje skandalu na Grammy 2025

Choć nie wiadomo jeszcze, jakie konsekwencje poniesie Kanye po skandalu, który wywołał razem z Bianką Censori na Grammy 2025, jedno jest pewne: jego kontrakty mogą być zagrożone, a dalsze współprace stać pod znakiem zapytania, co zasugerowało m.in. źródło "Daily Mail":

Japonia przeżywa kulturowe przebudzenie w kwestii praw kobiet, a ruch MeToo jest tutaj naprawdę silny. To, co zrobił (Kanye West - przyp. red.), jest postrzegane jako akt przymusowej kontroli, co jest całkowicie niedopuszczalne. Całkowicie błędnie ocenił Japonię pod względem kulturowym - podaje ''Daily Mail''.

