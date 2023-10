Dorota Gardias ma za sobą naprawdę trudne chwile. Prawie rok temu piękna pogodynka TVN podczas profilaktycznych badań piersi dowiedziała się, że ma guza. Dorota Gardias trafiła pod opiekę specjalistów, którzy zdecydowali o operacji wycięcia guza. Gwiazda TVN we wrześniu ubiegłego roku spędziła kilka dni w szpitalu, a w tym czasie jej córeczka Hania była pod opieką swojego taty. Od tamtych wydarzeń minęło już kilka miesięcy, ale teraz zapytaliśmy prezenterkę, jak powiedziała córce o ciężkiej chorobie.

Pogodynka nie ukrywa, że nie wszyscy w jej rodzinie wiedzieli, jak poważna jest jej sytuacja.

Dostosowałam sposób i treść do tego, w jakim jest wieku. Nie wywołałam przez to żadnej paniki, nie pojawiły się żadne łzy, powiedziałam że to załatwimy- Dorota Gardias wspomina szczerą rozmowę z córką.