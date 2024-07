Od prawie dwóch tygodni media żyją sprawą Dariusza K., byłego męża Edyty Górniak, który śmiertelnie potrącił 63-letnią kobietę będąc pod wpływem narkotyków. Obecnie artysta znajduje się w areszcie, gdzie czeka na dalszy rozwój wypadków. Jeden z tabloidów podał informację, że źle znosi tamtejsze warunki. Próbował rzekomo popełnić samobójstwo. Przypomnijmy: Darek K. chciał targnąć się na swoje życie? Jego ukochana szuka pomocy u specjalisty

Tuż po całym zajściu na jaw wychodziły różne fakty z życia Darka K. Media rozpisały się m.in. o jego długach, które spłacił dzięki sprzedaży domu w Milanówku. To tam spędził kilka lat życia, będąc jeszcze mężem Edyty.

Tuż po rozstaniu z wokalistką, muzyk zaprosił jedną ze stacji telewizyjnych do swojej willi. Wszystkim widzom pokazał luksusowe warunki, w jakich mieszkał i tworzył. W środku znajdował się piękny salon, kilka sypialni i łazienek, przestronny taras oraz wielki ogród. Całość utrzymana w angielskim designie.

To jest stary dom, ma ponad 40 lat. Był w kiepskim stanie, śmiałem się, że to była skrzynka na jabłka, wszędzie był boazeria, wszystko było w deseczkach komunistycznych. Poczułem jednak, że to jest dobre miejsce. Jak tu wszedłem, to pierwsze co pomyślałem, że zburzę wszytko. - opowiadał były mąż Górniak.