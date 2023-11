Kolejna spora sensacja z życia Dody! Okazuje się, że wokalistka zmieniła nazwisko - po ślubie z Emilem Stępniem do swojego panieńskiego nazwiska Rabczewska, dopisała Stępień po mężu. Taka zmiana pojawiła się już na Facebooku - wystarczy wpisać w wyszukiwarkę "Doda" i jedno z kont, które wyskakuje to właśnie "Doda Rabczewska - Stępień"!

Ale to nie wszystko! Użytkownicy Wikipedii już też wiedzą, że Dorota zmieniła nazwisko - zmiana została odnotowana również na jej stronie.

Ślub Dody i Emila Stępnia odbył się 14 kwietnia w hiszpańskiej Marbelli. Był utrzymany w tajemnicy przed wszystkimi - mediami, ale ponoć również znajomymi, którzy nie wiedzieli, że lecą właśnie na wesele. Dorota o swoim ślubie poinformowała wszystkich z zaskoczenia, pokazując zdjęcie obrączek, potem sukni, a następnie parę fotek z sesji zdjęciowej.

W dniu 14.04.2018 roku w Hiszpanii, moim drugim domu miał miejsce mój pierwszy kościelny ślub.Wyszłam za mąż za mężczyznę dobrego ,mądrego , bezinteresownego i oddanego... Wyobrażam sobie teraz Wasze miny i szok ale na opowieść jak do tego doszło i jakie kierowały mną intencje by ukryć to do samego końca ,przyjdzie czas.Teraz trzymajcie za nas kciuki i cieszcie sie prosze moim szczęściem. - napisała Doda.