Doda zawiesza karierę! Tylko nam zdradziła bardzo ważny powód swojej decyzji

Na 36. urodziny zrobiła sobie prezent. – Zawieszam karierę! Pierwszy raz od 20 lat nie wyjadę w sezonie w trasę koncertową – mówi „Party” Dorota Rabczewska (35). Skąd taka decyzja? Gwiazda o takiej przerwie marzyła od dawna.

– Długo czekałam, by się w końcu na to odważyć. W końcu poczułam, że nie ulegnę żadnej presji, nawet swojej wewnętrznej. Chcę podróżować, odpocząć, zająć się produkcją filmów i zatęsknić. Pracuję od 13. roku życia, a koncertuję non stop od 20 lat – tłumaczy „Party” Doda.