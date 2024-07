Jeszcze kilka lat temu Doda słynęła z fatalnego stylu ubierania się. Wybawieniem dla niej okazała się współpraca z Marthą Tarnowską. Polka z bogatymi doświadczeniami z londyńskiego świata mody, miała ogromny wpływ na wizerunek i totalną przemianę gwiazdy. Dzięki zaangażowaniu dwóch stron Dodzie udało się dojść do poziomu najlepiej ubranej Polki. Niestety współpraca Marthy z gwiazdą dobiegła końca. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl panie zakończyły współpracę w zgodzie i bez wzajemnych pretensji już kilkanaście dni temu. To tłumaczyłoby ostatnie modowe wpadki Dody. Co teraz będzie robiła Martha?

- Przede mną nowe wyzwania. Oczywiście dalej będę współpracowała z gwiazdami. Teraz zamierzam skupić się nie tylko na stylizacjach, ale również na działalności PR-owej - mówi Martha Tarnowska w rozmowie z AfterParty.pl

Podobno Martha współpracuje już z Martą i Wiktorią Grycan oraz piosenkarkami Natalią Safran i Natalią Lesz. Słowem uznana przez jeden z dzienników za najlepszą stylistkę w Polsce, Martha Tarnowska nie narzeka na brak zleceń. Z kolei Doda po odejściu Marthy jak na razie stylizuje się sama.

Doda w stylizacjach zanim podjęła się współpracy z Marthą Tarnowską:

Doda w stylizacjach Marty Tarnowskiej:

