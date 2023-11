Reklama

Doda pozdrawia wszystkich ze słonecznej Hiszpanii! To tam wokalistka poślubiła 41-letniego Emila Stępnia, producenta filmowego, z którym zaręczyła się już rok temu. Na Instagramie Dody pojawił się filmik, w którym wraz ze świeżo poślubionym mężem pozdrawiają wszystkich fanów i dziękują za życzenia ślubne!

A tych było nie mało! Kiedy Doda ogłosiła światu, że jest mężatką, tysiące fanów, ale i gwiazd pospieszyło z gratulacjami dla młodej pary. Wśród nich m.in. Cleo, Kasia Nosowska, Hanna Lis, Iza Miko czy Dawid Kwiatkowski!

Ślub Dody odbył się 14 kwietnia w słonecznej Hiszpanii. Dlaczego akurat tam? Artystka w swoim oświadczeniu zaznaczyła, że w hiszpańskiej Marbelli znajduje się jej drugi dom. To również w Hiszpanii przyjęła pierścionek zaręczynowy od Emila, a więc jest to dla pary wyjątkowe miejsce! Co powiedzieli w pierwszym filmiku już jako małżeństwo?

No witam pana młodego - powiedziała Doda do Emila! Witam nowo poślubioną małżonkę - powiedział Emil Nie wiadomo jak mówić teraz - zaśmiała się artystka. Pozdrawiamy wszystkich z gorącej Hiszpanii, dziękujemy za życzenia, gratulacje, dziękujemy serdecznie!

Dodzie i Emilowi jeszcze raz serdecznie gratulujemy! ;) Zobaczcie też zdjęcia z poprawin - tutaj!

Doda pozdrawia fanów! Więcej - na jej InstaStories!

Doda od wczoraj jest szczęśliwą mężatką!

Doda poślubiła Emila Stępnia, producenta filmowego.