Doda w finale "The Voice of Poland"

1 z 4

Doda zadała szyku w "The Voice of Poland"! Artystka pojawiła się w ostatnim odcinku muzycznego talent show i zaśpiewała swoją piosenkę "Nie wolno płakać". Doda zachwyciła nie tylko swoim głosem, ale i wyglądem! Gwiazda zaprezentowała się w długiej, białej sukni z trenem. Look piosenkarki uzupełniła duża, oryginalna złota biżuteria. Doda wyglądała obłędnie!

Zobaczcie, jak prezentowała się Doda w finałowym odcinku "The Voice of Poland"!

Zobacz także: Już jest! W sieci pojawił się nowy teledysk Dody do piosenki "Nie wolno płakać" ZOBACZ