Afera związana z filmem "Dziewczyny z Dubaju" sprawiła, że o Dodzie jest głośno nie tylko w kontekście pracy zawodowej, ale i życia prywatnego. Artystka niedawno zdradziła, że dwa lata temu uciekła z domu, ale dopiero teraz oficjalnie rozwodzi się z Emilem Stępniem. Tymczasem mężczyzna nie pojawił się na rozprawie i konflikt między byłymi małżonkami stale się zaostrza, a wszystko po tym, jak Doda poinformowała, że były mąż uniemożliwił jej jako producentce i Marii Sadowskiej dokończenie prac nad filmem "Dziewczyny z Dubaju". To bardzo stresujący czas, a gwiazda płaci za to własnym zdrowiem...

Doda w rozmowie z reporterką Party.pl Moniką Maszkiewicz zdradziła o czym marzy i jednocześnie nawiązała do swojej obecnej sytuacji:

Święty spokój. Chciałabym mieć taki święty spokój w sercu. To jest moje największe marzenie. Trafić na osobę, która mnie nie oszuka. Ja już nie wiem, co mam robić. To jest jakaś klątwa albo prawdopodobnie... - mówi wprost Doda.