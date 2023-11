Reklama

Doda była gościem konferencji Polsat SuperHit Festiwal 2018. Gwiazda na festiwalu, który odbędzie się 25-27 maja 2018 w Sopocie, zaśpiewa 1.dnia swój hit "Riotka". To było jedno z pierwszych wyjść Dody na salony po jej ślubie, który 14 kwietnia odbył się w Hiszpanii. Dziennikarze skorzystali z okazji, żeby podpytać Dodę o jej ślub, męża Emila oraz plany na przyszłość. Okazuje się, że gwiazda jedzie właśnie do Cannes, gdzie będzie mogła po raz pierwszy pozować do zdjęć ze swoim mężem. Co na temat Emila powiedziała gwiazda? Zobacz nasz wywiad z gwiazdą, podczas którego wokalistka wzruszyła się mówiąc o mężu!

ZOBACZ: Doda wydała oświadczenie! Odniosła się do informacji o zarzutach prokuratora

Reklama

Doda płacze przed kamerą Party.pl