Doda pozuje topless na tle gór: "Pokonałam wszystkie lęki jednego popołudnia"

Od kilku dni widzowie mogą już oglądać "Dziewczyny z Dubaju" w całej Polsce. Film Dody jest niewątpliwym sukcesem, sale kinowe są pełne, a kina planują już dodatkowe seanse z powodu ogromnej ilości zainteresowanych. Doda jest więc szczególnie wdzięczna swoim fanom za to, jak wspaniale odbierają jej pierwsze, filmowe dzieło. Ci, którzy widzieli już film wiedzą, że Doda i Maria Sadowska pojawiły się w produkcji na małą chwilę. Doda postanowiła ujawnić historię ich postaci i przyznać, czemu zagrała we własnym filmie. Okazuje się, że nikt nie chciał się tej roli podjąć! Doda o swojej roli w "Dziewczynach w Dubaju": "To jest wymarzona rola dla mnie" Film "Dziewczyny z Dubaju" to pierwsza, wielka produkcja Dody. Artystka pracowała nad tym tytułem aż dwa lata i gdyby nie końcowe kłopoty ze współproducentem, a byłym mężem gwiazdy, Emilem Stępniem, wszystko potoczyłoby się niemal idealnie. Doda po kontrowersjach związanych z dokończeniem filmu nie pojawiła się osobiście na premierze filmu "Dziewczyny z Dubaju" . Fani bardzo żałowali, że Dody, producentki kreatywnej zabrakło na najważniejszym wydarzeniu swojego projektu. Postanowili więc zorganizować gwieździe własną premierę, z tortem, rozmowami i pytaniami o proces powstawania filmu. To właśnie wtedy Doda opowiedziała, jak to się stało, że wcieliła się w Różę, kontrowersyjną prostytutkę, jedną z "Dziewczyn z Dubaju". Zobacz także: "Dziewczyny z Dubaju": Wiemy, co robiła Doda w trakcie premiery i po! Gorące zdjęcie z przystojniakiem Doda podczas spotkania z fanami, zdecydowała się pierwszy raz opowiedzieć historię o tym, jak zagrała we własnym filmie. Artystka wcieliła się rolę dubajskiej prostytutki, mówiącej otwarcie o swoich erotycznych podbojach. Jak do tego doszło? Okazało się,...