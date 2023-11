Reklama

Doda organizuje spotkanie świąteczne dla seniorów! Jak donosi nowe "Party", wokalistka bardzo zaangażowała się w pomoc osobom starszym. Powód? Dorota Rabczewska-Stępień zawsze podkreślała, że ma ogromny szacunek do osób starszych. Kiedy więc Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich zaprosiło ją do udziału w sesji zdjęciowej z seniorami do charytatywnego kalendarza, nie wahała się ani chwili! Dorota pozowała z panem Andrzejem Kowalskim, którego podobno oczarowała!

Jakie niespodzianki dla seniorów szykuje Doda?

Chwile spędzone na planie zdjęciowym tak wzruszyły wokalistkę, że postanowiła im zorganizować mikołajkowe spotkanie! Dlaczego?

Chciałabym im ofiarować jak najwięcej, dlatego poprosiłam seniorów, aby osobiście napisali listy do św. Mikołaja. Byłam zaskoczona, jak skromne mają oczekiwania. Poprosili o czekoladki, leki, witaminy i... czas na chwilę rozmowy, bo to samotni ludzie, którzy nie mają swoich rodzin – zdradziła w rozmowie z "Party".

Jesteś ciekaw, jak wyglądały kulisy sesji zdjęciowej? Co pan Andrzej Kowalski powiedział o Dorocie? I jakie prezenty jeszcze przygotowała dla seniorów? Przeczytasz w nowym "Party".

Doda organizuje spotkanie mikołajkowe dla seniorów.

Wokalistka i jej mąż od lat pomagają osobom starszym.

