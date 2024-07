Doda na swoim Facebooku zamieściła zaskakujący wpis! Gwiazda wybrała się na jogging na Pola Mokotowskie w Warszawie i spotkała tam... zboczeńca. Jak potoczyła się cała historia? Jak Doda zareagowała na jego widok?

Doda uznała to za swój mały sukces! Cieszy się, że ktoś w taki sposób się nią zainteresował. Piosenkarka chciała podejść do mężczyzny, ale ten niestety uciekł:

Po paru latach biegania po Polu Mokotowskim w dzień i w nocy, W KOŃCU doczekałam się małego sukcesu! Sobota, godz.14-sta - robię brzuszki na trawie, zabieram się do skosów... a tu moim oczom, 20 m. ode mnie, w biały dzień, między drzewami, pan w niebieskiej bluzie z opuszczonymi do kolan spodniami onanizuje się, patrząc mi głęboko w oczy... Mała rzecz, a cieszy. Chciałam podbiec, podziękować, zrobić selfie, ale uciekał jak mała dziewczynka przez krzaki, knieje i trawy, zabijając się o własne spodnie. Pytam się: Gdzie był moj błąd??? Co zrobiłam źle ?!????????????????????? Czy romantyczny spacer na komendę to zły start naszej przyjaźni ?????????