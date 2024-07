1 z 12

Wczoraj w budynku Ufficio Primo odbyła się tegoroczna gala Róże Gali 2013. Wydarzenie przyciągnęło największe gwiazdy show-biznesu, które mogły zaprezentować na sobie wieczorowe kreacje. Wśród gości znalazła się m.in. Doda. Artystka tym razem postawiła na klasyczny styl. Zobacz: Ponad 50 gwiazd na rozdaniu nagród Róże Gali 2013

Piosenkarka na wieczór wybrała białą suknię Bizuu z gorsetową górą i długim rozkloszowanym dołem. Ponadto jej kreacja miała po bokach praktyczne kieszonki. Całość wyglądał niezwykle elegancko, ale i odrobinę dziewczęco.

Do stylizacji wokalistka dobrała błyszczące szpilki Louboutina, złoty zegarek, kolczyki i bransoletkę z kolekcji Les Trésors de Lilou oraz torbę Josephine z kolekcji Be my Lilou w stylu retro ze skórzanymi paskami. Gwiazda miała także okulary z limitowanej kolekcji Victorii Beckham. Wieczorowy look zwieńczył opalizujący makijaż oka i usta pokryte bezbarwnym błyszczykiem.

Jak podoba się wam Doda w takim wydaniu?

