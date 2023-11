Koncert "Artyści przeciw nienawiści" już za nami. W Łodzi zebrało się wielu wybitnych muzyków, którzy wspólnie wystąpili na scenie w słusznej sprawie. Wśród nich pojawiła się także Justyna Steczkowska. Było to spore zaskoczenie dla fanów piosenkarki, ponieważ za organizację imprezy odpowiadała między innymi Doda. Nie jest tajemnicą, że artystki od kilku lat nie miały zbyt dobrych relacji. Wygląda jednak na to, że koncert "Artyści przeciw nienawiści" stał się świetnym pretekstem do tego, aby zakopać topór wojenny. Doda w rozmowie z party.pl zdradziła szczegóły jej pierwszej od kilku lat rozmowy z Justyną Steczkowską. Jak zareagowały na siebie artystki? Zobaczcie nasze wideo i przekonajcie się sami!

Justyna Steczkowska prezentowała się zjawiskowo podczas koncertu w Łodzi

