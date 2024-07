George Michael zmarł blisko dwa tygodnie temu 25 grudnia 2016. A nadal nie ma daty pogrzebu gwiazdora. Dlaczego? Okazuje się, że podana przyczyna śmierci - niewydolność serca - nie jest taka oczywista dla angielskiej policji, która cały czas bada sprawę.

Ciało znalazł ukochany wokalisty - Fadi Fawaz.

Ostatnio wszystko było bardzo skomplikowane, ale wspólnie cieszyliśmy się perspektywą świąt. Mieliśmy pójść na świąteczny lunch. Przyjechałem go obudzić, ale on już nie żył. Leżał spokojnie w łóżku. Nie wiemy jeszcze, co dokładnie się stało - powiedział Fadi Fawaz w rozmowie z brytyjskim "Daily Telegraph".