W 2011 roku w wywiadzie Lovato potwierdziła informację że leczenie było spowodowane bulimią i samookaleczaniem się. Podczas leczenia zdiagnozowano u niej chorobę dwubiegunową.

W 2013 roku Demi powiedziała coś jeszcze bardziej szokującego - przyznała się, że brała narkotyki:

Nigdy wcześniej o tym nie mówiłam, ale ukrywałam to, że biorę narkotyki, przemycając je. Nie mogłam wytrzymać dłużej, niż 30 minut do godziny bez kokainy i zabierałam ją do samolotów. Przemycałam ją właściwie i czekałam, aż wszyscy w pierwszej klasie zasną, by zrobić to tam. Przemykałam się do łazienki i robiłam to. Tak się działo nawet, jak ktoś był ze mną. Miałam swojego stróża trzeźwości, kogoś, kto był ze mną 24 h na dobę, mieszkał ze mną, a i tak byłam w stanie to przed nim ukryć - powiedziała Demi.