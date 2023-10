Dawid Kwiatkowski niektórym kojarzy się ciągle z bardzo młodym idolem nastolatków i dzieci. Tymczasem to już dojrzały 25-letni artysta, ze sporym bagażem artystycznych doświadczeń. Również coraz odważniejszy, co możemy zobaczyć w jego teledyskach!

W wywiadzie z Beatą Tadlą Dawid Kwiatkowski wyznał jakiś czas temu, że w jednej ze scen w teledysku pokazał sceny seksu. Bardzo delikatnie, ale jednak...

Mam świadomość, że oglądają mnie najmłodsi. No i ogólnie polityka YouTube by na to nie pozwoliła... ale tak, to jest taka piosenka.